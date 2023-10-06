قذيفة مدفعية روسية تستهدف مجموعة ضباط كبار من القيادة الأوكرانية

أفاد مراسل "نوفوستي" بأن مدفعية الجيش الروسي تمكنت بإحدى قذائفها من تدمير سيارة مدرعة كانت تقل مجموعة من كبار ضباط القيادة الأوكرانية في المنطقة الصناعية في خيرسون.

وقال الضابط قائد بطارية المدفعية، إن الاستطلاع الجوي اكتشف باستخدام طائرة بدون طيار خلال مراقبة منشأة عسكرية في خيرسون أن العديد من العسكريين الأوكرانيين خرجوا من المبنى واستقلوا سيارة تويوتا رباعية الدفع مدرعة، مع قافلة من عربة المرافقة، توجهت نحو المنطقة الصناعية في خيرسون.

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وبعد تحديد إحداثيات المنطقة التي سيتم فيها استهداف الهدف المتحرك، تم إطلاق النار وإصابة السيارة بأول قذيفة إصابة دقيقة. ولاحقا تم تلقي معلومات تفيد بأن السيارة ذات الدفع الرباعي المدرعة التي تعرضت للإصابة كانت تضم ضباطا رفيعي المستوى من قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.

وبالفعل تظهر في الفيديو المرفق الذي عرضه الضابط الروسي، سيارة بيضاء من نوع تويوتا وهي تسير بسرعة فائقة على الطريق إلى المنطقة الصناعية في خيرسون، تليها حافلة صغيرة مرافقة. وسقطت قذيفة مدفعية بجوار السيارة البيضاء، التي توقفت، وخرج رجال عسكريون من الحافلة الصغيرة المرافقة وأخرجوا أشخاصا يرتدون الزي العسكري من السيارة المتضررة ووضعوهم على جانب الطريق.

ونشرت قنوات على تيلغرام أوكرانية، تهتم بالأحداث في خيرسون، صورا لسيارة مدرعة مدمرة.

المصدر: نوفوستي