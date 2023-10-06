الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير كان في طريقه إلى القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورق مسير تابع للقوات المسلحة الأوكرانية كان في طريقه إلى شبه جزيرة القرم.

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ووفقا للوزارة، " مروحية بحرية من طراز "كا-29" قد اكتشفت الزورق في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود خلال إحدى دورياتها، وقامت بتدميره".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية قد أحبطت، 4 أكتوبر الجاري، محاولة اختراق لشبه جزيرة القرم، قامت بها مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكانت متجهة نحو رأس طرخانكوت على متن زورق عسكري سريع وثلاث زلاجات نفاثة.

المصدر: تاس