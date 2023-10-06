الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني مسير كان في طريقه إلى القرم
Globallookpress Russian Ministry of Defence
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w687
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورق مسير تابع للقوات المسلحة الأوكرانية كان في طريقه إلى شبه جزيرة القرم.
ووفقا للوزارة، " مروحية بحرية من طراز "كا-29" قد اكتشفت الزورق في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود خلال إحدى دورياتها، وقامت بتدميره".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية قد أحبطت، 4 أكتوبر الجاري، محاولة اختراق لشبه جزيرة القرم، قامت بها مجموعة إنزال تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكانت متجهة نحو رأس طرخانكوت على متن زورق عسكري سريع وثلاث زلاجات نفاثة.
المصدر: تاس