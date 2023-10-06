شولتس يحدد شرطا جديدا لتسليم صواريخ "تاوروس" إلى قوات كييف

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في رده على سؤال حول شروط توريد صواريخ "تاوروس" إلى كييف، أن القوات الألمانية لا يمكنها المشاركة في صيانة هذه الأسلحة سواء في أوكرانيا أو خارجها.

وقال شولتس على هامش قمة غير رسمية للزعماء الأوروبيين في غرناطة: "نحن نتفق على كل قرار على حدة. ولدينا نقطة واحدة وهي أن مشاركة الجنود الألمان في أي أنشطة، حتى خارج أراضي أوكرانيا، أمر مستحيل بالنسبة لنا".

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وأعلن شولتس في وقت سابق إرسال منظومة دفاع جوي أخرى من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا، مؤكدا أن تسليم صواريخ "تاوروس" إلى كييف ليس قيد النقاش حاليا.

ومن جهتها أكدت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، أن ألمانيا قد ترسل صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا إذا أعلنت واشنطن تزويد كييف بصواريخ "أتاكمس".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية أجلت إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي