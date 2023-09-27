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"وول ستريت جورنال": ألمانيا تؤجل تزويد كييف بصواريخ "تاوروس" درءا لمواجهة مباشرة مع روسيا

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية أجلت إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برلين تخشى إذا سلمت صواريخ "تاوروس" إرسال متخصصين ألمان إلى أوكرانيا للعمل مع الصواريخ، وهذا قد يدخل ألمانيا في صراع مباشر مع روسيا.

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وأكدت أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أوقف شخصيا شحن هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية بسبب هذه المخاوف.

وصرح المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن النزاع الأوكراني قد يمتد إلى بولندا وألمانيا بسبب تصرفات حلف "الناتو" المتهورة.

وأفادت وكالة "نوفوستي"، بأن الجيش الروسي تمكن من تدمير دبابة ليوبارد مع طاقمها من الجيش الألماني.

وقال قائد مجموعة استطلاع عسكرية روسية إن عناصر مجموعته تمكنوا من تدمير دبابة ليوبارد تم تسليمها إلى أوكرانيا مع طاقمها الألماني من العسكريين التابعين للجيش الألماني.

المصدر: RT

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