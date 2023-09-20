The Spectator: العار يلاحق ألمانيا والسبب دبابات "ليوبارد"

أكد الكاتب في مجلة The Spectator الأسبوعية، نايجل جونز، أن نقل دبابات "ليوبارد 1" المعطّلة إلى أوكرانيا كان بمثابة الأمر المشين بالنسبة لألمانيا.

واضاف الكاتب جونز إن إرسال برلين دباباتها "ليوبارد 1" المعطلة إلى قوات كييف كان بمثابة الهفوة التي تستدعي الخجل والإحراج لبرلين.

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وكتب جونز: "من المخزي لألمانيا أن تكون هذه هي المرة الثانية التي تشيح فيها أوكرانيا بوجهها عن بعض إمدادات الأسلحة الألمانية المقدّمة من برلين".

في وقت سابق، ذكرت مجلة "دير شبيغل" نقلا عن مصادر أن أوكرانيا رفضت قبول دبابات من طراز "ليوبارد 1A5 " مقدمة من ألمانيا وذلك بسبب الحالة السيئة لتلك المركبات.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الألمانية، كريستينا روتسي، إن الدبابات التي وعدت بها كييف كانت في حالة جاهزية للقتال في فترة نقلها إلى قوات كييف.

وفي سياق متصل، بدأت قوات المظليين الروسية استخدام مدفع جديد ذاتي الحركة عيار 120 مم بمنطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهو قادر على تدمير المدرعات والدبابات الثقيلة كـ"ليوبارد" و"أبرامز".

وتم الكشف عن العربة القتالية الجديدة في تقرير صحفي أعده المراسل العسكري ميخائيل أندرونيك.

وذكر أن المدفع الذاتي الحركة الجديد قادر على تدمير المدرعات والدبابات الثقيلة كدبابات "ليوبارد" الألمانية و"أبرامز" الأمريكية بمختلف أنواعها، ومرابض المدفعية ومواقع العدو المحصنة.

المصدر: RT