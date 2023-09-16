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مسؤول أوكراني: ننتظر وصول دبابات "أبرامز" قريبا

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مسؤول أوكراني: ننتظر وصول دبابات
AP
دبابة أمريكية من طراز "أبرامز"، أرشيف
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قال سكرتير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف إن بلاده ستحصل قريبا على دبابات "أبرامز" من الولايات المتحدة، وتتوقع أن يكون عددها أكثر من 10.

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وأضاف دانيلوف في حديث لـ"الإذاعة الأوكرانية: "فيما يتعلق بتوريد أثقل الدبابات التي يبلغ وزنها 80 طنا، ستصل إلى البلاد في القريب العاجل، وشركاؤنا في الولايات المتحدة لا يخذلوننا. في المستقبل القريب ستدافع هذه الدبابات عن بلادنا".

وأضاف أن كييف ستحصل على أكثر من 10 دبابات "أبرامز".

المصدر: نوفوستي

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