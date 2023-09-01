"بوليتيكو": كييف ستتسلم أول عشر دبابات "أبرامز" منتصف سبتمبر

كشفت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن كييف ستتسلم أول 10 دبابات أمريكية "أبرامز" في منتصف سبتمبر، لتعزيز القوات الأوكرانية في هجومها المضاد.

ولفت المسؤول، وفق ما ذكرته الصحيفة، إلى عشر دبابات حاليا في ألمانيا، حيث تخضع لأعمال الصيانة النهائية، وبمجرد أن يصبح كل شيء جاهزا، سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

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من جهته قال الكولونيل مارتن أودونيل، المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا، إن "الولايات المتحدة تعتزم الإسراع بتسليم 31 دبابة إلى أوكرانيا بحلول الخريف".

ولفت أودونيل إلى وجود نحو 200 أوكراني يتلقون برنامجا تدريبيا على دبابات M1 Abrams الأمريكية. في معسكرات تدريبية أمريكية في ألمانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن دبابات "أبرامز" ستظهر في أوكرانيا، لكنها ستكون نماذج مختلفة وليست تلك التي وعدت بها واشنطن أوكرانيا في الأصل.

وحذر الكرملين أكثر من مرة من نقل الأسلحة الغربية لكييف، مؤكدا أن دعم أوكرانيا بالأسلحة الغربية لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية، بل سيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي