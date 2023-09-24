صحيفة ألمانية: قوات كييف تحتاج 3 أشهر للتدرب على صواريخ "تاوروس" في حال وصلتها

ذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية أن تدريب قوات كييف على إطلاق صواريخ "تاوروس" من مختلف المنصات سيستغرق نحو 3 أشهر، في حال اتخذ قرار بإمداد أوكرانيا بها.

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن شركة MBDA المتخصصة في تصنيع الصواريخ، تحتاج إلى 3 أشهر لتعريف جنود قوات كييف بالصواريخ ونظام عملها.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مقابلة مع قناة ARD التلفزيونية، إن القرار بشأن إمداد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" سيتخذ عند توضيح جميع الجوانب الفنية بهذا الصدد.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن إمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ "أتاكمس" التكتيكية قد يدفع ألمانيا إلى إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى.

وأعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في وقت سابق، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المجنحة البعيدة المدى "تلقائيا" في حال قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS.

وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

المصدر: نوفوستي