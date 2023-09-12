روسيا تدعو لاجتماع شهري لمجلس الأمن حول تأثير إمدادات الأسلحة إلى كييف على آفاق التسوية

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

وصرح نيبينزيا: اقترح الجانب الروسي عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي، حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل النزاع.

كما أوضح أن روسيا عقدت اجتماعا لمناقشة تأثير "الضخ غير المقيد" للأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب على آفاق حل الأزمة الأوكرانية.

وأضاف نيبينزيا: "نقترح أن ينظر المجلس في هذا الموضوع كل شهر تقريبا".

هذا وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية بعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى. كما ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا.

وأكد الأمين العام للأنتربول، يورغن شتوك، في وقت سابق، أن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر في مناطق مواجهات عسكرية أخرى حول العالم.

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المصدر: RT