"رويترز": الإدارة الأمريكية قريبة من الموافقة على تزويد أوكرانيا بذخيرة عنقودية بعيدة المدى

ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة بعد أن رأت استخداما ناجحا للقذائف العنقودية من عيار 155 ملم، تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS أو GMLRS بنسختهما المحشوة بالقنابل العنقودية أو تزويد القوات الأوكرانية بالنوعين معا من الصواريخ في آن واحد.

وقالت المصادر لـ "رويترز" إنه "مع إحراز الهجوم الأوكراني على القوات الروسية بوادر التقدم، تسعى الإدارة لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية في اللحظة الحيوية".

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وحسب "رويترز"، فإن الولايات المتحدة تخطط لضم القذائف العنقودية البعيدة المدى إلى حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، والتي ستسحب من الترسانات الأمريكية.

وتشير المصادر إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وأشارت "رويترز" إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق على هذه المعلومات.

ويشار إلى أن أوكرانيا تستخدم حاليا قذائف عنقودية للمدفعية تحمل نحو 48 قنبلة صغيرة، ويبلغ مداها الأقصى نحو 30 كلم، بينما يمكن لصواريخ ATACMS أن تحمل نحو 300 قنبلة أو أكثر لمسافة 300 كلم، وصواريخ GMLRS ما يصل إلى 404 قنابل صغيرة لمسافة أكثر من 70 كلم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس تزويد أوكرانيا بالقذائف العنقودية البعيدة المدى.

وطلبت أوكرانيا مرارا صواريخ ATACMS من واشنطن، مشيرة إلى أنها ستسمح لها بضرب خطوط الإمداد والقواعد الجوية في عمق الدفاعات الروسية.

المصدر: رويترز