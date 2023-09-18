وزير الدفاع الألماني يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون يورو.

وقال بيستوريوس ردا على سؤال عما إذا كان من المقرر تقديم حزمة مساعدات جديدة لكييف: "نعم، سنقدم.. بالإضافة إلى ذلك، سنقدم ذخيرة إضافية".

وأضاف أن "الذخيرة هي أكثر ما تحتاج إليه أوكرانيا.. بالإضافة إلى ذلك، سنساعد بالمعدات الدفاعية وأنظمة إزالة الألغام، ومع اقتراب فصل الشتاء، سنرسل الملابس، ومولدات الكهرباء، وسيبلغ الحجم الإجمالي للحزمة 400 مليون يورو".

هذا ونظمت مسيرة وسط مدينة نورنبرغ الألمانية في وقت سابق، احتجاجا على تأجيج أزمة أوكرانيا بتوريد الأسلحة الألمانية لقوات كييف.

وأعلن بيستوريوس في وقت سابق، أن بلاده لن تزود أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" المجنحة البعيدة المدى "تلقائيا" في حال قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS.

وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

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المصدر: RT + صحيفة "بيلد"