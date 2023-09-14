وزير الدفاع الألماني منزعج من "دعوات السلام"

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن انزعاجه من الدعوات لإطلاق مفاوضات للسلام بين روسيا وأوكرانيا، تستند إلى تخلي كييف عن المطالبة بشبه جزيرة القرم أو غيرها من الأراضي.

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وأضاف بيستوريوس، خلال مناقشة نظمتها الأكاديمية الفدرالية للسياسة الأمنية: "يزعجني عندما أقرأ تعليقات في صحيفة حسنة السمعة تقول إننا بحاجة إلى إنهاء الأمر، وأننا بحاجة إلى إجراء مفاوضات سلام، وأن على أوكرانيا أن تكون مستعدة للتخلي عن شبه جزيرة القرم.. وأن هناك فرصة لفصل عدة مناطق شرقي البلاد، وسيتعهد الروس بعدم القيام بأي شيء سيء مرة أخرى".

وقد أشارت موسكو في غير مرة إلى أنها مستعدة للمفاوضات، إلا أن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، فيما صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، خلال قمة مجموعة الدول العشرين، بأنه "لن يكون هناك اتفاق مينسك-3".

من جانبه علق المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف على ذلك بأنه مثل هذه التصريحات "تؤكد تماما" موقف كييف المتردد في التفاوض، حيث يدعو الغرب باستمرار روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادا لها، في الوقت الذي يتجاهل فيه الغرب رفض كييف المستمر للتفاوض.

وصرح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، بأن موسكو مستعدة للنظر في مقترحات كييف للتسوية، مع الأخذ في الاعتبار كذلك مقترحات الجانب الروسي، والوضع "على الأرض"، إلا أن النظام الأوكراني غير مهتم بهذا.

المصدر: RT