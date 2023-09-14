 
مباشر

صحفي أمريكي يسلط الضوء على حقيقة خطط واشنطن في أوكرانيا

أخبار العالم

صحفي أمريكي يسلط الضوء على حقيقة خطط واشنطن في أوكرانيا
Globallookpress Oliver Contreras - Pool via CNPConsolidated News Photos
الرئيسان الأمريكي جو بايدن والأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1nl

قال الصحفي الأمريكي غارلاند نيكسون إن هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا زعزعة استقرار روسيا من خلال التضحية بحياة جميع الأوكرانيين.

جاء ذلك في برنامجه على قناة "يوتيوب"، حيث تابع: "لقد ارتكبت الولايات المتحدة مذبحة في أوكرانيا. كم عدد الذين ماتوا بالفعل؟ 400-500 ألف أوكراني. قريبا لن يتبقى أوكراني واحد لمواصلة القتال على الجبهة، إلا أن الولايات المتحدة لا يهمها استهلاك مزيد من الأوكرانيين".

إقرأ المزيد
"ستارلينك" تؤكد انقطاع الاتصال عبر أقمارها خلال هجوم بالزوارق الأوكرانية المسيرة على القرم

وكان نيكسون في برنامجه غاضبا لأن الخطاب الرسمي في واشنطن كان يدور حول دعم الديمقراطية وحماية الشعب الأوكراني، في حين أن الخطة الحقيقية في واقع الأمر هي تدمير روسيا وزعزعة استقرارها، ولهذا السبب، وفقا له، تقدم إدارة بايدن مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وأكد على أن الولايات المتحدة وحلف "الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها.

كذلك أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تداعيات سلبية.

المصدر: YouTube

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"