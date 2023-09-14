"ستارلينك" تؤكد انقطاع الاتصال عبر أقمارها خلال هجوم بالزوارق الأوكرانية المسيرة على القرم

تعطلت أقمار "ستارلينك" الفضائية الأمريكية في منطقة البحر الأسود وأجزاء من العالم، تزامنا مع هجوم بالزوارق المسيرة شنته قوات كييف على مدينة سيفاستوبول في القرم الروسية الليل الماضي.

وانخفضت قوة الإشارة التي ترسلها مئات أجهزة الاستقبال والإرسال في الأقمار الأمريكية إلى الصفر.

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وحسب مخادم المراقبة فإن انقطاع الاتصال الفضائي عبر منظومة "ستارلينك" بدأ الساعة الـ02.30 ليلا واستمر لغاية الساعة 04.30 فجرا، تزامنا مع هجوم بالزوارق المسيّرة الأوكرانية على السفن الروسية في البحر الأسود.

وتدل على ذلك أيضا معلومات واردة من شبكتي Down Detector وNoteBlocks اللتين أبلغتا عن مشكلة واجهها مستخدمو الإنترنت الفضائي عبر "ستارلينك" في العالم، وهذا ما أكدته شركة "سبيس إكس" المشغلى لـ"ستارلينك".

ورجح موقع "روسكويه أوروجيه" (السلاح الروسي) أن صاحب "ستارلينك" إيلون ماسك، أصدر تعليماته بفصل جزء من أقماره الصناعية فوق البحر الأسود، كما فعل قبل شهرين.

ويعتقد ماسك أن نظام الاتصال الفضائي الخاص يجب أن يساعد الناس وألا يقتلهم ولذلك اتهمه البعض بخيانة الولايات المتحدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا