ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون في برلين ضد تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

تجمع الآلاف من الأشخاص أمام بوابة براندنبورغ في برلين بألمانيا، اليوم السبت، احتجاجا على تسليم المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو الأشخاص وهم يسيرون باللافتات والأعلام الألمانية مزينة بحمامة السلام.

ونظمت عدة احتجاجات خلال الأشهر الماضية في أنحاء مختلفة بألمانيا تندد بتورط البلاد في الصراع الروسي الأوكراني عبر تسليم الأسلحة لكييف.

وأعلنت ألمانيا في منتصف مايو عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار) لأوكرانيا، ما يعتبر أكبر حزمة لها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: رابتلي