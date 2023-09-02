ألمانيا.. مسيرة منددة بمواصلة برلين تسليح أوكرانيا

نظمت مسيرة وسط مدينة نورمبرغ الألمانية يوم الجمعة، احتجاجا على تأجيج أزمة أوكرانيا بتوريد الأسلحة الألمانية لقوات كييف.

وتظهر اللقطات المتظاهرين وهم يسيرون حاملين لافتات كتب عليها "من أجل السلام! من أجل الديمقراطية!" و"نحن لا نموت من أجل الحروب!".

ونظمت عدة احتجاجات في جميع أنحاء ألمانيا خلال الأشهر الماضية، ضد تورط البلاد في أزمة أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالأسلحة.

وأعلنت ألمانيا في منتصف مايو عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.7 مليار يورو لأوكرانيا، في أكبر حزمة مساعدات تقدمها منذ بداية الأزمة الاوكرانية.

المصدر: رابتلي