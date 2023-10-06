البرلمان الألماني لا يستبعد إرسال صواريخ "تاوروس" لكييف في حال أرسلت واشنطن صواريخ "أتاكمس"

أكدت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، أن ألمانيا قد ترسل صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا إذا أعلنت واشنطن تزويد كييف بصواريخ "أتاكمس".

وقالت زيمرمان لصحيفة "نيويورك تايمز": "إنه [المستشار الألماني أولاف شولتس] يتعرض لضغوط شديدة وقد يرغب في إنهاء المناقشات حول هذا الموضوع. ولكن إذا أعطى الأمريكيون الضوء الأخضر لإرسال منظومات "أتاكمس" الصاروخية الخاصة بهم، فربما سيوافق شولتس أيضا على ذات السيناريو".

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واعتبرت أن برلين لن تضطر إلى إرسال قوات إلى كييف لمساعدة القوات الأوكرانية في تشغيل منظومات "تاوروس"، حيث تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام منظومات الأسلحة الغربية الأخرى في دول "الناتو".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية عدم وجود أي خطط في المستقبل المنظور لدى برلين تتضمن تزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس" التي يطالب الجيش الأوكراني بإلحاح بالحصول عليها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية أجلت إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي