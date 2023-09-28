كييف تعترف بأن صواريخ "أتاكمس" و"تاوروس" لن تحل مشاكل القوات الأوكرانية بشكل جذري

اعترف مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، بأن صواريخ "أتاكمس" و"تاوروس" لن تحل مشاكل القوات الأوكرانية بشكل جذري.

وقال بودولياك لوسائل الإعلام الأوكرانية: "حتى عندما نحصل على صواريخ "تاوروس"، وسنحصل عليها، وحتى لو حصلنا على "أتاكمس"، فإن ذلك لن يعوض الفارق في العدد الذي لدى روسيا والمدى لتلك الصواريخ".

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وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للقوات الأوكرانية هي مرافق البنية التحتية في شبه جزيرة القرم.

وأضاف أن أوكرانيا تعمل على تصنيع صواريخها بعيدة المدى بنفسها.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الألمانية أجلت إرسال صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى للقوات الأوكرانية بسبب المخاوف من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

المصدر: تاس