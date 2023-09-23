WSJ: قيام واشنطن بتسليم أوكرانيا صواريخ ATACMS قد يدفع برلين إلى تسليمها Taurus

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن تسليم الولايات المتحدة صواريخ ATACMS التكتيكية لأوكرانيا يمكن أن يقنع ألمانيا بتزويد كييف بصواريخ كروز من طراز Taurus.

وذكرت الصحيفة أن برلين تؤكد منذ فترة على أنها تفضل "اتباع واشنطن" في تزويد كييف بالأنواع الجديدة من الأسلحة.

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وتشير الصحيفة إلى أن أهمية صواريخ كروز بالنسبة لأوكرانيا زادت، منذ أن بدأت بريطانيا وفرنسا بتخفض توريد هذا النوع من الأسلحة لنظام كييف.

وبحسب الصحيفة، تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بعدد صغير من صواريخ ATACMS، لكن بعد ذلك قد تنقل واشنطن المزيد من هذه الصواريخ إلى كييف.

ووفقا للصحيفة، أكد مسؤولون أوكرانيون، أنهم على استعداد لتقديم ضمانات بعدم استخدام نظام ATACMS لشن ضربات على الأراضي الروسية.

في 22 سبتمبر، أفادت محطة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد فلاديمير زيلينسكي بتسليم قوات كييف مجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS التكتيكية.

المصدر: تاس