تحت العنوان أعلاه، نشر إيغور ايميليانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، نص لقاء مع رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن"، أليكسي ليونكوف، حول استعداد الجيش الأوكراني لصد هجوم روسي كبير.

وجاء في اللقاء: وعد الرئيس الأمريكي نظيره الأوكراني بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بـ 60 صاروخا مجنحا من طراز ATACMS. وفي كييف، بطبيعة الحال، يطلبون المزيد، ويأملون أن تضاف TAURUS الألمانية إلى الإمدادات الأمريكية.

هل يقوم الأمريكيون الآن بتزويد أوكرانيا بصواريخ ذات رؤوس عنقودية؟

لديهم الكثير من القذائف العنقودية. تم إيقاف إنتاج هذه الصواريخ في الولايات المتحدة في العام 2007. وتبين أن جميع مستودعاتهم متخمة بها.

والعدد الأكبر لديهم هناك من الصواريخ العنقودية. أعداد ATACMS أكثر من 2600 صاروخ. وأكثر من نصفها يحمل رؤوساً حربية عنقودية؛ و950 بذخائر متشظية مضادة للأفراد؛ و275 لتدمير المركبات المدرعة.

ما أسباب هذه الإمدادات الجديدة؟

يرجع هذا الإمداد بالصواريخ إلى حقيقة أن أوكرانيا أوقفت عملياتها الهجومية واسعة النطاق. لم تعد تملك القوة البشرية، وليس هناك ما يكفي من الأسلحة الهجومية التي تأتيها من الولايات المتحدة وحلفائها. والذخائر العنقودية سلاح دفاعي، مهمته تدمير قوة العدو المتقدمة قدر الإمكان.

هذا يعني هذا أن الصواريخ الأمريكية لا تمنح كييف قوة هجومية، بل هي دفاعية؟

لقد أدرك الغرب عمليا أن روسيا إذا شنت هجوما، واخترقت خط الجبهة وحققت نجاحا تكتيكيا وعملياتيا، فإن الجبهة بأكملها سوف تنهار. ولتجنب ذلك يجري إنشاء مناطق محصنة. سوف يتمسكون بها بأسنانهم. مهمتهم الرئيسية هي منع هجومنا. ما الغرض من هذه الذخائر العنقودية؟ محاولة تقويضنا معنويا، بضرب أهداف مدنية.

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