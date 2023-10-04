"بيلد": ألمانيا لا تخطط لتزويد كييف أوكرانيا بصواريخ "تاوروس" في المستقبل المنظور

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية عدم وجود أي خطط في المستقبل المنظور لدى برلين تتضمن تزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس" التي يطالب الجيش الأوكراني بإلحاح بالحصول عليها.

كتبت صحيفة "بيلد" نقلاً عن مصادر في الدوائر الحكومية في برلين وكييف، أن لا نية حاليا لنقل صواريخ "تاوروس" إلى قوات كييف، وقالت: "لم ترسل ألمانيا بعد إلى كييف رفضا رسميا لهذا الطلب، ولكن السلطات المحلية أوضحت أنه لن يتم تزويد كييف بصواريخ تاوروس في الوقت الحالي".

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وكانت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، قد دعت في السابق إلى تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ من طراز "تاوروس".

وأعلنت حينها في السياق ذاته أيضا ما وصفته بأنه "حق" كييف في استخدام هذه الأسلحة لضرب الأراضي الروسية.

وتجمع آلاف الألمان في برلين الثلاثاء مطالبين بوقف تسليح أوكرانيا وتمويلها على حسابهم.

من جهته، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إلى أن الدول الغربية تدفع روسيا دفعاً نحو حرب عالمية ثالثة.

المصدر: RT