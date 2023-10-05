بعدما دمرتها صواريخ "كينجال" الروسية.. شولتس يعد كييف بمنظومة جديدة من "باتريوت"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس، على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية في إسبانيا، أن برلين ستزود كييف قبل الشتاء المقبل بنظام آخر للدفاع الجوي من طراز "باتريوت".

وأوضح شولتس أنه أبلغ "الرئيس الأوكراني أننا سنقوم بتزويد نظام دفاع جوي آخر من طراز باتريوت لأشهر الشتاء.. هذا هو ما نحتاجه بشدة الآن".

وأشار شولتس إلى أنه "في الوقت الحالي لا يتم النظر في مسألة توريد صواريخ تاوروس إلى القوات المسلحة الأوكرانية".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في وقت سابق، عدم وجود أي خطط في المستقبل المنظور لدى برلين تتضمن تزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس" التي يطالب الجيش الأوكراني بإلحاح بالحصول عليها.

وتجمع آلاف الألمان في برلين الثلاثاء الماضي بمناسبة "يوم الوحدة"، مطالبين برحيل حكومة شولتس، ووقف تسليح أوكرانيا وتمويلها على حسابهم.

وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لم تعد تزود أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" بعد تدميرها بصواريخ "كينجال" الروسية في شهر مايو.

هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه إذا توقف توريد الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غدا، فسوف "يبقى أمامها أسبوع لتعيشه".

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المصدر: RT