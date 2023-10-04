سكوت ريتر: قرارات بوتين بشأن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا زادت من نسبة نجاح روسيا

أكد ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق سكوت ريتر، أن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال العملية العسكرية في أوكرانيا حسنت فرص موسكو في تحقيق النصر القريب.

وقال ريتر في مقابلة مع موقع "Real Truth Talk": "إن القرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الصراع في أوكرانيا حسنت فرص موسكو في تحقيق النصر، وزادت من نسبة النجاح".

وأوضح ريتر: "من خلال تحسين الدفاع وزيادة إنتاج الأسلحة المتطورة، غيرت روسيا مسار الصراع في أوكرانيا". مؤكدا عدم وجود أي فرصة لأوكرانيا على جميع المحاور.

وأضاف ريتر أن "الجيش الروسي يتمتع بميزة استراتيجية، كما أن الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المتطورة أثبتت جدارتها". موضحا أن "الولايات المتحدة بقيت ولا تزال في وضع سيئ للغاية".

وأشار ريتر إلى أن "الجيش الأوكراني على وشك الإنهيار الكامل، لأنه لا يستطيع الصمود في وجه القوات الروسية، بالإضافة إلى انتهاء احتياطيات القوات الأوكرانية الاستراتيجية، ومواصلة روسيا بناء قوتها".

هذا وأكد ريتر، في وقت سابق، أن القوات الروسية تنفذ عملية هي الأنجح في التاريخ العسكري الحديث، موضحا أن الرغبة التي تتملك الرئيس فلاديمير زيلينسكي، في مواصلة الهجوم المضاد الفاشل، ستؤدي إلى هزيمة قواته وهروب الملايين من البلاد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، عدم وجود أي خطط في المستقبل لدى برلين تتضمن تزويد كييف بصواريخ من طراز "تاوروس" التي يطالب الجيش الأوكراني بإلحاح بالحصول عليها.

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية الهجوم المضاد الفاشل، بحيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" و74 مسيرة، وتدمير مستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

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المصدر: RT