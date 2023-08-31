قاض أمريكي: واشنطن تخفي حقيقة فشل الهجوم الأوكراني المضاد

صرح قاضي المحكمة العليا السابق في نيوجيرسي أندرو نابوليتانو، بأن السلطات الأمريكية تتعمد إخفاء الحقيقة عن المواطنين حول فشل الهجوم الأوكراني المضاد رغم كل الدعم الأمريكي والغربي.

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جاء ذلك في حوار لنابوليتانو في برنامج جيمي دور شو، جاء فيه أن مصادر في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أخبرته أن التقارير والبيانات الاستخبارية لا تصل إلى الرئيس لأن المعلومات الواردة يتم فلترتها من قبل القيادة العليا للوكالة، فتصل فقط "المعلومات التي يريدون سماعها" في الإدارة الأمريكية.

وقال القاضي: "أنا وسكوت ريتر والعقيد ماكغريغور نقول منذ فترة طويلة إن أوكرانيا ليس لديها فرصة لهزيمة روسيا. فالأسلحة التي نقلها (الناتو) إلى أوكرانيا قديمة جدا، والروس لديهم 3 خطوط دفاع لن تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية الاقتراب منها". في الوقت نفسه لا زال الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس في الجيش الأمريكي يزعم أنه يجب الانتظار، و"سنرى كيف يكتسب الهجوم المضاد زخما".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، فيما نشرت كييف ألوية دربها حلف "الناتو"، ومسلحة بأسلحة الحلف، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" الشهيرة.

وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 يوليو، أنه من الواضح أن القيمين الغربيين "يشعرون بخيبة أمل" إزاء مسار الهجوم الأوكراني المضاد، وفي 4 أغسطس، ذكرت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت منذ بداية الهجوم المضاد، في يونيو ويوليو فقط، أكثر من 43 ألف شخص، وأكثر من 4900 قطعة سلاح. ومن بين المعدات المدمرة 26 طائرة، و9 مروحيات، و1831 مدرعة، و21 مدرعة مشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع.

المصدر: The Jimmy Dore Show