أعرب الضابط المتقاعد بالجيش الأمريكي دانييل ديفيس، عن ثقته في أن روسيا ستنتصر في الصراع الأوكراني إذا استمرت قوات كييف في المواجهة، مؤكدا عدم وجود أي فرصة لنجاح أوكرانيا.

وأوضح في مقال لموقع "19FortyFive" أنه: "استنادا إلى السابقة التاريخية الواضحة، كلما طال أمد هذا الصراع، زادت فرصة فوز روسيا التي تمتلك أحدث التجهيزات العسكرية المتطورة".

وأضاف ديفيس، أن "موسكو بمواردها العظيمة وبقاعدتها الديموغرافية، تتفوق على العديد من الدول بما في ذلك أوكرانيا". مشيرا إلى أن "الإمكانيات الصناعية العسكرية الروسية في أعلى مستوياتها وتستمر في التطور يوما بعد يوم".

وأكد أن "استمرار الصراع سيكلف كييف المزيد من الخسائر، وفي هذا الصدد، يجب على الغرب الاهتمام بالمفاوضات عوض الامداد بالمساعدات العسكرية غير المجدية على الإطلاق من أجل إنهاء الأزمة بسرعة".

وقال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في وقت سابق، أن القوات الروسية تنفذ عملية هي الأنجح في التاريخ العسكري الحديث، موضحا أن الرغبة التي تتملك الرئيس فلاديمير زيلينسكي في مواصلة الهجوم المضاد الفاشل، ستؤدي إلى هزيمة قواته وهروب الملايين من البلاد.

ويتكبد نظام كييف خسائر فادحة منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بحيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن قوات كييف على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، لم تحقق أي اختراق على أي محور. كما خسرت أكثر من 66 ألف عسكري.

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المصدر: RT + موقع "19FortyFive"