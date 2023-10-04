الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني وإسقاط 74 مسيرة وتدمير موستودعات أسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" و74 مسيرة، وتدمير مستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة للجيش الأوكراني.

- في اتجاه دونيتسك، صدت القوات الروسية مدعومة بسلاح الطيران والمدفعية 4 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 165 جنديا بين قتيل وجريح، وتم تدمير مستودع للذخيرة.

- على محور كراسنوليمانسك، أحبطت القوات الروسية هجومين شنهما الجيش الأوكراني، وتم القضاء على 50 جنديا وتدمير مركبتين مدرعتين ومدافع "هاوتزر".

- على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر قوات كييف 185 قتيلا وجريحا و3 مركبات مدرعة.

- على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف وجهت القوات الروسية ضربات لمواقع الجيش الأوكراني أسفرت عن مقتل 30 جنديا على الأقل، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

- على محور زابوروجيه تمكنت القوات الروسية من القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا.

وأسقطت الدفاعت الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة من نوع "ميغ-29"، و74 طائرة مسيرة، كما اعترضت 7 صواريخ من نوع "هيمارس" و"غراد".

المصدر: RT