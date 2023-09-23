استخباراتي أمريكي: واشنطن لم تعد تزود كييف بمنظومات "باتريوت" بعد تدميرها بصواريخ "كينجال" الروسية

أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الولايات المتحدة لم تعد تزود أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" بعد تدميرها بصواريخ "كينجال" الروسية في مايو.

وقال جونسون: "لم نسمع أي أخبار عن هذه المنظومة منذ عدة أشهر. لقد تم إرسالها إلى أوكرانيا، وتم تفجيرها. ويبدو أنها إما دمرت أو يتم إصلاحها، لكنها بالتأكيد لا تستخدم في ساحة المعركة".

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وأضاف أنه بعد هذا الحادث، توقفت الولايات المتحدة عن تزويد القوات الأوكرانية بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، ولا ترسل لكييف سوى آليات ومعدات عسكرية أقل أهمية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 16 مايو الفائت تدمير 5 منصات إطلاق "باتريوت" بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية، خلال ضربة صاروخية مكثفة من الجو والبحر على مواقع عسكرية في مقاطعات مختلفة بأوكرانيا شملت أوديسا، وتشيرنوفتسي، وجيتومر، وتشيرنيغوف، وكييف.

المصدر: نوفوستي