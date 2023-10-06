التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول بزوارق مسيرة

قال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول، إنه تم التصدي لهجمات نفذتها القوات الأوكرانية على المدينة بزورقين بحريين غير مأهولين اليوم الجمعة.

وكتب رازفوجاييف على قناته في تيلغرام: "هناك أصداء عالية في المنطقة الشمالية من المدينة صادرة عن عمل طواقم أسطول البحر الأسود المختصة في مقاومة عمليات التخريب فوق وتحت سطح الماء. وبحسب المعلومات الأولية، يجري التصدي لهجوم بواسطة زورقين بحريين غير مأهولين".

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وتقوم القوات الأوكرانية بقصف دوري للمناطق الحدودية الروسية، وتنفذ ضربات بالمسيرات الجوية والبحرية لمناطق في القرم.

ويسري في سيفاستوبول وشبه جزيرة القرم، المستوى الأصفر من التهديد الإرهابي.

المصدر: نوفوستي