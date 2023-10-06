رئيسة "أونكتاد" تزور موسكو برفقة نائب أمين عام الأمم المتحدة

تصل ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) مع نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إلى موسكو لإجراء مشاورات.

أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وقال في مؤتمر صحفي اليوم: "يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع من أكتوبر، ستصل إلى موسكو ممثلة الأمم المتحدة السيدة غرينسبان، على رأس وفد من الأمم المتحدة يضم نائب الأمين العام مارتن غريفيث، وسنجري مشاورات معهم".

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وأكد نائب الوزير، أن مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المنتجات الزراعية، المبرمة لمدة ثلاث سنوات، لا تزال سارية المفعول، وهو ما تلقت موسكو بخصوصه تأكيدات من الأمم المتحدة.

ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد- UNCTAD)‏، هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

وأعلنت روسيا تعليقها صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 يوليو الماضي، وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بذلك.

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن شروط الاتفاق الخاصة بالجانب الروسي، لم يتم الوفاء بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي