تبخرت وعود انضمام أوكرانيا.. بوريل: توسيع الاتحاد الأوروبي ليس حتميا في 2030

لا يعتبر عام 2030 الذي حدده في وقت سابق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كموعد لتوسيع الاتحاد الأوروبي، أمرا حتميا محددا بل فقط عبارة عن علامة للاسترشاد.

أعلن ذلك رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قبيل بدء قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا، وقال: "هذا التاريخ فقط علامة استرشاد سياسي. والغرض من تحديد هذا الموعد هو تعبئة الطاقة السياسية من أجل بدء الحركة... لكن هذا لا يعني بتاتا موعدا محددا".

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ووفقا له، أنفق الاتحاد الأوروبي "الكثير من الوقت في عملية التوسيع".

وأضاف بوريل أن أوكرانيا، التي أصبحت الأخيرة في قائمة المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، "تدفع" الطابور في هذه القائمة إلى الأمام.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، أن "الحركة هناك ستكون سريعة الآن.

وفي وقت سابق، صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مقابلة مع مجلة شبيغل، بأن أوكرانيا، إذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة، يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، حتى لو لم تكن هذه مهمة سهلة. كما أنه لم يستبعد قبول أعضاء جدد آخرين بحلول ذلك التاريخ.

المصدر: نوفوستي