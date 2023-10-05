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روغوف: إحباط هجوم أوكراني على جبهة زابوروجيه وآخر في اتجاه أوريخوفسكي

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روغوف: إحباط هجوم أوكراني على جبهة زابوروجيه وآخر في اتجاه أوريخوفسكي
ria.ru
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أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف إحباط هجوم للجيش الأوكراني على جبهة زابوروجيه، ونقل عن المقاتلين الروس أن قوات كييف شنت هجوما آخر في اتجاه أوريخوفسكي.

وكتب رئيس حركة "نحن مع روسيا" عبر "تلغرام"، أن قوات كييف شنّت محاولة للهجوم على جبهة زابوروجيه، ونقل أيضا عن الجنود الروس قيام قوات كييف بهجوم آخر في اتجاه أوريخوفسكي على جبهة زابوروجيه أيضا.

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ولفت إلى أن ذلك الهجوم بدء الساعة 22:00، وبحسب قوله، فقد شوهد في منطقة كوباني السكنية نحو 20 وحدة من الآليات العسكرية وعدد كبير من المقاتلين.

وبيّن أن الطيران الروسي يستخدم قنابل من نوع FAB-500 ضد القوات المسلحة الأوكرانية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلن روغوف عن تحسين  مواقع القوات المسلحة الروسية في اتجاهي أوريخوفسكي وفريمفسكي في زابوروجيه أيضا.

المصدر: RT

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