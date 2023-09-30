أعرب أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، عن حنقه الشديد من فشل القوات الأوكرانية في الاستيلاء على مدينة توكماك بمقاطعة زابوروجيه، وأيضا فشل هجومهم المضاد.

وقال سوسكين في مقطع فيديو على موقع "يوتيوب": "حتى توكماك لن يتمكنوا من أخذها".

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إلى ذلك اقترح سوسكين إرسال وزير الدفاع الأوكراني السابق أليكسي ريزنيكوف أو وزير الدفاع الحالي رستم عمروف (أوميروف) إلى خطوط المواجهة.

يُشار إلى أن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف قال في وقت سابق إن الجيش الأوكراني يقوم بنقل احتياطياته الاستراتيجية إلى قرية رابوتينو في منطقة زابوروجيه.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر، حتى القضاء التام على النظام النازي في كييف.

وكتب مدفيديف في "تلغرام" في الذكرى السنوية الأولى لعودة المناطق جديدة إلى روسيا: "قبل عام وعبر الاستفتاءات في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، اتخذ السكان هناك قرارا مصيريا، وهو أن يكونوا مع وطنهم. وأصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضا لإحياء وحدة الشعب الروسي وتحقيق إرادته العظيمة".

المصدر: RT