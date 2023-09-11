قال رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، إن قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه تتحول إلى "أرتيوموفسك ثانية" بالنسبة للقوات الأوكرانية، وفيها يتم تدمير أفضل وحدات العدو.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم خلال يوم واحد صد العديد من الهجمات المعادية في منطقة رابوتينو على اتجاه زابوروجيه.

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وأضاف روغوف: "في الواقع أخذت منطقة رابوتينو تتحول إلى أرتيوموفسك ثانية، بالنسبة للعسكريين الأوكرانيين. لقد حلت مفرمة رابوتينو محل مفرمة لحم باخموت. هاهم يهاجمون ويفرحون في البداية ثم يخسرون ويذرفون الدموع. بهذه العبارة يمكن أن نصف بدقة تصرفات النازيين على اتجاه أوريخوف بجبهة زابوروجيه. لقد أصبحت رابوتينو مكانا يتم فيه القضاء على جميع الوحدات الأكثر استعدادا بالجيش الأوكراني".

ووفقا له، تجري المعارك الرئيسية في منطقة زابوروجيه الآن على خط رابوتينو-فيربوفو، حيث يحاول العدو تحقيق اختراق بدون جدوى بفضل تصدي المدفعية والطيران الحربي الروسي.

وتابع روغوف القول: "يستمر القتال للسيطرة على رابوتينو. خلال الأسبوع الماضي وحده، حاول النازيون اختراق هذه المنطقة أكثر من 40 مرة. في المتوسط، يحاول العدو 6-7 مرات يوميا اختراق دفاعاتنا دون جدوى".

المصدر: نوفوستي