صرح الصحفي دافيد إكس بأن كييف أرسلت إلى الجبهة اللواء 82 الهجومي المحمول جوا وهو آخر وحدة كبيرة احتفظت بها القوات الأوكرانية حتى الآن في الاحتياط.

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وكتب إكس في مقالة لمجلة "Forbes": "قامت قوات الإنزال الأوكرانية أخيرا بنقل أقوى وحداتها ودخل لواء 82 الهجومي المحمول جوا المؤلف من 2000 فرد والمزود بمركبات "Marder" و"Stryker" القتالية ودبابات "تشالنجر 2"، المعركة في منطقة قرية رابوتينو في منطقة زابوروجيه في جنوب أوكرانيا".

وأشار إلى أن اللواءين 82 و46 كانا من بين آخر الوحدات الكبيرة التي احتفظت بها هيئة الأركان العامة الأوكرانية في الاحتياط، معبرا عن اعتقاده بأن مشاركتهما في الأعمال القتالية قد تؤدي إلى أن كييف ستكون في وضع ضعيف على خلفية التهديد بفقدانهما وشن الهجوم الروسي.

وحذر الصحفي من أن هذه الخطوة تعد خبرا جيدا وسيئا في آن واحد، موضحا: "لا يمكن لأي لواء أن يقاتل إلى الأبد. عندما يتراجع اللواءان 46 و82 للراحة وإصلاح المعدات، من الممكن ألا تكون هناك ألوية قوية جديدة بنفس القدر يمكن أن تحل محلهما... وإذا حافظ الروس على مواقعهم في رابوتينو وواجهوا الزيادة المؤقتة في الهجوم الأوكراني، فسيكون بإمكانهم في نهاية المطاف تنفيذ ضربة انتقامية ضد الأوكرانيين".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، بأن وحدات مجموعة القوات الروسية بدعم من الطيران العسكري والمدفعية صدت 3 هجمات باستخدام مفارز هجومية من لواء 82 الهجومي التابع للاحتياطي الاستراتيجي للقوات الأوكرانية في منطقة قرية رابوتينو بمنطقة زابوروجيه. وأضافت أن خسائر العدو بلغت أكثر من 200 جندي و5 دبابات و6 مركبات مشاة قتالية ومدرعتين ومركبتين ومدفعتي هاوتزر من طراز "مستا-بي".

المصدر: نوفوستي