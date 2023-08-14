الدفاع الروسية تعلن استهداف مواقع إنتاج وتخزين مسيرات مائية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ضربت مواقع لإنتاج وتخزين المسيرات المائية التي يستخدمها الجيش الأوكراني لشن هجمات إرهابية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين: "نفذت القوات المسلحة الروسية الليلة (الماضية) ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البحر على مواقع لإنتاج وتخزين الزوارق المسيرة التي تستخدمها القوات الأوكرانية لشن هجمات إرهابية"، مضيفة أن الضربة حققت هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.

يتبع..