اكتشف جنود من وحدة القوات الخاصة "فايكنغ" تجمعا لجنود القوات الأوكرانية وقاموا بتدمير مخبئهم باستخدام طائرة انتحارية مسيرة على محور أرتيوموفسك.

وتُظهر اللقطات لحظة تحديد الوحدة الخاصة الروسية المواقع الأوكرانية المحصنة والجنود، ثم هجومها على الأهداف بواسطة طائرة مسيرة انتحارية.

وبعد الضربة الأولى، ركض الجنود الأوكرانيون للاحتماء. وبمجرد وصولهم إلى المخبأ، تم استهدافه بواسطة مسيرة انتحارية أخرى.

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أخذت لقطات لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة فأحدثت صدى واسعا في الغرب.

من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا لا تلك الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.

المصدر: RT