أشار فلاديمير روغوف عضو الإدارة المؤقتة لمقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، إلى أن قوات كييف تحظر سحب جثث جنودها من ساحات القتال، لإخفاء الخسائر البشرية الفادحة عن الأوكرانيين.

وأضاف روغوف أن "جثث الجنود الأوكرانيين منثورة في ساحات القتال، ولا أحد يسحبها ... هي ببساطة تُترك هناك كمادة تم استهلاكها والاستغناء عنها".

وأكد أن قيادة القوات الأوكرانية تمنع سحب جثث القتلى، لإخفاء حجم الخسائر البشرية الفادحة عن الشعب الأوكراني وذوي القتلى.

وتكبدت القوات الأوكرانية من بدء الهجوم المضاد في يونيو الماضي خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حسب وزارة الدفاع الروسية، بلغت أكثر من 43 ألف قتيل، وآلاف المدافع والدبابات والمدرعات الغربية والسوفيتية.

ومع تواصل المعارك على مختلف المحاور لم تتمكن قوات كييف من تحقيق أي تقدم أو اختراق في دفاعات القوات الروسية وتحصيناتها.

المصدر: نوفوستي