أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن الأعمال القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الأخير، بلغت حوالي 5 آلاف جندي، وتمكنت القوات الروسية من إحباط حوالي 100 هجوم.

وقالت وزارة الدفاع إن الوضع الميداني كان أكثر توترا خلال الأسبوع الماضي في اتجاهي زابوروجيو ودونيتسك.

- في اتجاه زابوروجيه شنت القوات الأوكرانية 44 هجوما فاشلا على المواقع الجيش الروسي، وتكبد العدو خسائر في الأرواح تجاوزت 960 عسكريا.

- في اتجاه دونيتسك، انتهت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة كليشيفكا ومالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالفشل، حيث أحبطت القوات الروسية 36 هجوما، وكبدت العدو خسائر في الأرواحى بلغت 2385 جنديا.

في اتجاه جنوبي-دونيتسك، تم إحباط جميع هجمات قوات كييف وبلغ إجمالي خسائر العدو ما يصل إلى 1025 عسكريا.

- في اتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، عززت القوات الروسية الوضع التكتيكي من خلال الاستيلاء على معاقل العدو والمرتفعات الرئيسية، وكبدته خسائر بلغت حوالي 470 جنديا.

-في اتجاه كراسنو-ليمان أحبطت اقلوات الروسية 14 هجوما، وبلغت خسائر قوات كييف حوالي 540 عسكريا.

- في اتجاه خيرسون، فقدت قوات كييف 230 جنديا، ووفقا لما أدلى به أسرى من الجيش الأوكراني فإن أغلب قوات كييف ترفض عبور نهر الدنيبر خوفا من الموت بنيران الجيش الروسي.

- أسطول البحر الأسود الروسي بدأ بمراقبة مستمرة للوضع من خلال جميع أنواع الاستطلاع في البحر، وتمكن من تدمير عدد من الزوارق المسيرة والقضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا.

- أسقطت المقاتلات التابعة للقوات الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وطائرة هليكوبتر خلال الأسبوع.

- القوات الروسية وجهت 5 ضربات مكثفة الأسبوع الماضي بأسلحة دقيقة ضد أهداف للجيش الأوكراني

المصدر: RT