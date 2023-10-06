أوكرانيا.. انفجارات في مقاطعة أوديسا وتضرر بنى تحتية للموانئ (فيديو+صور)

أكدت سلطات مقاطعة أوديسا في جنوب أوكرانيا تضرر مواقع بنية تحتية للموانئ وتعليق عمل معبر نهري نتيجة انفجارات الليلة الماضية.

وكتب رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا أوليغ كيبر عبر "تلغرام" أن الانفجارات وقعت على الحدود مع رومانيا وفي مواقع البنية التحتية للموانئ في منطقة إسماعيل بالمقاطعة.

وأوضح أنه نتيجة الانفجارات تضررت البنية التحتية واشتعلت النيران في 9 شاحنات، وأضاف: "تم إخماد الحريق.. وتم تعليق خدمة العبارات مؤقتا".

وحسب المسؤول، فقد استمرت حالة التأهب للغارات الجوية في المقاطعة أكثر من ثلاث ساعات.

وفي الليل، وردت أنباء عن انفجارات في منطقة إسماعيل، التي يعتبر مركزها الإداري مدينة إسماعيل ميناء رئيسيا على نهر الدانوب. وتحدثت تقارير عن أن ضربات استهدفت البنية التحتية للميناء.

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وفي وقت سابق، أكد نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن سلطات كييف استخدمت، تحت ستار صفقة الحبوب، مرافق الموانئ ومرافق تخزين الحبوب لأغراض عسكرية.

كما أفادت التقارير أن هجمات استهدفت ليلا مواقع في مقاطعتي جيتومير وتشيركاسي، وفي مدينتي خاركوف ونيكولاييف، كما سمع دوي انفجار في العاصمة كييف.

ووفقا لبيانات من الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فقد أعلنت صباح اليوم الجمعة حالة تأهب للغارات الجوية مجددا في أربع مقاطعات أوكرانيا، هي خاركوف وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.

وكانت القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: RT