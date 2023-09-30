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صحيفة "سترانا": سماع دوي انفجارات في أوديسا

أخبار العالم

صحيفة
AP
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أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا يوم السبت.

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وذكرت الصحيفة عبر قناتها في "تلغرام": "هناك تقارير عن وقوع انفجارات في أوديسا، كما رصدت مسيرات شهيد متجهة نحو منطقة زاتوكا والجنوب."

ووفقا لصحيفة "دومسكايا" الأوكرانية تم إعلان حالة الطوارئ وتفعيل صافرات الإنذار في المدينة.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على هذه الأنباء حتى اللحظة.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات عنيفة في مدينة زابوروجيه التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا. 

 

المصدر: نوفوستي 

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