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قاض أمريكي سابق: الهجوم الأوكراني المضاد فشل وروسيا غدت أقوى

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قاض أمريكي سابق: الهجوم الأوكراني المضاد فشل وروسيا غدت أقوى
Sputnik
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أعلن قاضي المحكمة العليا السابق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، أندرو نابوليتانو، أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، وسيطرت روسيا على أراض جديدة وأصبحت أقوى.

وقال نابوليتانو: "لم يعد أحد يتحدث عن الهجوم الأوكراني المضاد في الربيع، أو بالأحرى عن الهجوم الصيفي بعد الآن. لقد انتهينا! وفي الواقع سيطر الروس على مناطق جديدة".

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وأضاف أن العقوبات لم تعمل، والاقتصاد الروسي "أصبح أفضل من جميع النواحي".

وأشار إلى أن شعبية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المتزايدة تظهر نجاح روسيا.

وأكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في وقت سابق أن القوات الأوكرانية لن تستطيع الحفاظ على دفاعاتها أمام هجوم القوات الروسية وستضطر إلى التراجع.

وقال ريتر: "من الآن فصاعدا، المبادرة في أيدي الروس، وفي النهاية سينهار خط الدفاع الأوكراني، وربما سيتعين عليهم التراجع إلى خلف نهر الدنيبر وتسليم مناطق واسعة".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

المصدر: نوفوستي

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