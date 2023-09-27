ضابط مخابرات أمريكي: القوات الروسية أخذت زمام المبادرة على خط المواجهة بعد فشل الهجوم الأوكراني

أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن القوات الأوكرانية لن تستطيع الحفاظ على دفاعاتها أمام هجوم القوات الروسية وستضطر إلى التراجع.

وقال ريتر: "من الآن فصاعدا، المبادرة في أيدي الروس، وفي النهاية سينهار خط الدفاع الأوكراني، وربما سيتعين عليهم التراجع إلى خلف نهر الدنيبر وتسليم مناطق واسعة".

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وأشار إلى أن نظام كييف ليس لديه احتياطيات كافية لصد جميع هجمات القوات الروسية.

وأضاف أن الهجوم المضاد الأوكراني انتهى، وأصبح هزيمة استراتيجية لقيادة البلاد والغرب الجماعي. ويمكن لروسيا الآن أن تتقدم.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

المصدر: نوفوستي