بعدما توقع تراجعه.. البنك الدولي يعدل توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في 2023

يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.6% في العام 2023، بحسب تقرير البنك عن الأسواق الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى.

ووفقا للبنك الدولي، فإن الاقتصاد الروسي سينمو العام المقبل بنسبة 1.3%، وفي وقت سابق كان يتوقع البنك تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 0.2%، والآن يتوقع نموه بنسبة 1.6%.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول التجارة والتنمية لعام 2023 بأن روسيا بين مجموعة العشرين، التي من المتوقع أن يتسارع نموها الاقتصادي هذا العام.

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى 2.2% و2% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وفي سبتمبر الماضي رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2023 من 1.2% إلى 2.8%.

المصدر: نوفوستي