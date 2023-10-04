الأمم المتحدة تتوقع نمو الاقتصاد الروسي في عام 2023

جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) حول التجارة والتنمية لعام 2023 أن روسيا بين مجموعة العشرين التي من المتوقع أن يتسارع نموها الاقتصادي هذا العام.

وقالت الوثيقة: " من بين بلدان مجموعة العشرين، فقط في روسيا والبرازيل والصين واليابان والمكسيك، من المتوقع تسجيل تسارع في النمو الاقتصادي مع تذبذبات كبيرة. واستنادا إلى كل هذه العوامل، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي (في روسيا) إلى 2.2% و2% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

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وفي سبتمبر الماضي رفعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني في عام 2023 من 1.2 إلى 2.8 بالمئة. ووفقا للوزارة، في الفترة 2024-2025، سيرتفع هذا المؤشر بنسبة 2.3 في المائة، في عام 2026 - بنسبة 2.2 في المائة.

وقال تقرير لمنظمة التجارة العالمية حول التجارة العالمية في عام 2023، إنه من المتوقع أن يكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير سلبي على معظم اقتصادات العالم. وبالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أن تجزئة التجارة العالمية تضر بمكافحة الاحباس الحراري العالمي.

المصدر: نوفوستي