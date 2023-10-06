الأمن الروسي يصادر 370 كلغم مخدرات منتجة في أوكرانيا خلال عام

أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأن عناصره تمكنوا خلال عام واحد من مصادرة حوالي 400 كلغم من المخدرات الاصطناعية المنتجة في أوكرانيا لبيعها في روسيا.

وجاء في بيان للمخابرات: "تصدى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة مصلحة الجمارك، في الفترة من سبتمبر 2022 وحتى الوقت الحاضر، لـ11عملية تهريب مخدرات اصطناعية أوكرانية إلى روسيا وذلك عبر دول الاتحاد الأوروبي وخاصة بلدان البلطيق وبولندا. وخلال ذلك تمت مصادرة 370 كلغم من المواد المخدرة".

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ووفقا للبيان، شارك في تنفيذ عمليات التهريب إلى روسيا، مواطنون روس وكذلك من أبناء أوكرانيا.

وقال البيان: "تم اعتقال 12 شخصا من الضالعين في عمليات التهريب في عدد من مناطق روسيا، وكان بعضهم يخطط لبيع هذه المخدرات عبر الإنترنت".

المصدر: نوفوستي