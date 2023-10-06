الحكومة الروسية: دخول مواطني أوكرانيا القادمين إلى روسيا من دول ثالثة سيكون عبر معبرين

حددت الحكومة الروسية نظام دخول المواطنين الأوكرانيين القادمين إلى روسيا من دول ثالثة.

وحسب مرسوم الحكومة، سيكون بإمكان المواطنين الأوكرانيين القادمين من دول ثالثة دخول الأراضي الروسية عبر معبر "لودونكا" في مقاطعة بسكوف أو عبر مطار "شيريميتيفو" الدولي بموسكو، وذلك اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري.

ويشمل النظام الجديد المواطنين الأوكرانيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ 14 سنة، وكذلك الأطفال دون 14 سنة ممن يدخول الأراضي الروسية برفقة الأشخاص الذين يتولون رعايتهم حسب القانون.

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وقالت الحكومة إن "هذا إجراء مؤقت يهدف إلى ضمان أمن سكان بلادنا في الظروف الجيوسياسية الراهنة".

ولم يتغير نظام دخول المواطنين الأوكرانيين الموجودين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، حيث سيكون بإمكانهم "الدخول عبر المعابر على الحدود الإدارية بين المناطق الجديد وباقي الأراضي الروسية"، حسب مرسوم الحكومة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما في وقت سابق، ينص على إمكانية دخول المواطنين الأوكرانيين لأراضي روسيا بدون تأشيرات وبجوازات سفر منتهية الصلاحية، وكذلك بالجوازات الأوكرانية الداخلية.

المصدر: نوفوستي