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تركيا تنفي نبأ اصطدام سفينة تابعة لها بلغم في البحر الأسود

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تركيا تنفي نبأ اصطدام سفينة تابعة لها بلغم في البحر الأسود
Globallookpress
سفينة شحن في مياه البحر الأسود (صورة أرشيفية)
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نفت المنظمة البحرية التركية في بيان لها اليوم الجمعة، صحة التقارير التي أوردتها بعض وسائل الإعلام بشأن اصطدام سفينة شحن تركية بلغم قبالة سواحل رومانيا.

وفي وقت سابق، أوردت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بحرية وأمنية، أن سفينة شحن ترفع العلم التركي، اصطدمت بلغم في البحر الأسود قبالة سواحل رومانيا الخميس وتعرضت لأضرار طفيفة، لكن الطاقم بخير. وذكر أحد محاوري الوكالة أن الحديث يدور عن سفينة Kafkametler.

وجاء في بيان المنظمة البحربة التركية أنها "اتصلت على الفور بطاقم سفينة Kafkametler والشركة المشغلة، وتبين أنه في الواقع، لم يكن هناك أي انفجار على متن السفينة، كما لم ترد معلومات عن انفجار لغم".

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وأشارت المنظمة التركية إلى أن السفينة "لم تتعرض لأي أضرار، وهي تواصل رحلتها محملة بالبضائع، إلى ميناء إسماعيل الأوكراني".

في مارس من العام الماضي أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، بأن الجيش الأوكراني قام بتلغيم المنافذ المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. وتم خلال ذلك استخدام حوالي 420 لغما للحواجز، جرفت المياه معظمها لاحقا إلى عرض البحر وخرجت بالتالي عن نطاق السيطرة. وفي وقت لاحق تمت ملاحظة بعض هذه الألغام البحرية بالقرب من سواحل تركيا ورومانيا.
المصدر:  نوفوستي

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