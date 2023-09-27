تركيا وبلغاريا ورومانيا تخطط لإنشاء مجموعة لكسح الألغام البحرية

قال مصدر عسكري دبلوماسي لمراسل "تاس"، إن بلغاريا ورومانيا وتركيا قررت تشكيل مجموعة بحرية مشتركة لمكافحة تهديد الألغام الناجم عن تصرفات أوكرانيا في البحر الأسود.

وأضاف المصدر: "في اجتماع ثلاثي عقد في سبتمبر في صوفيا، طرحت تركيا مبادرة إنشاء مجموعة بحرية مشتركة خارج نطاق اختصاص الناتو وبدون مشاركة روسيا. وتوصلت الأطراف إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن إنشاء مثل هذه المجموعة، لكن رومانيا وبلغاريا تصران على ضرورة إخضاع هذه المجموعة لإحدى قيادات الناتو".

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ووفقا للمصدر، اتفق المشاركون في الاجتماع في صوفيا على مواصلة مناقشة المبادرة التركية على مستوى الخبراء من أجل تحديد الوضع القانوني للمجموعة وحل القضايا المالية المتعلقة بعملها.

ولم يحصل مراسلو "تاس"، على أية تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.

وفي الفترة من 2001 إلى 2014، كانت تعمل مجموعة التعاون البحري للبحر الأسود (BLACKSEAFOR) في البحر الأسود بمشاركة بلغاريا وجورجيا وروسيا ورومانيا وتركيا وأوكرانيا.

وكان من بين أهداف إنشاء المجموعة، تعزيز الأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود وما وراءه، وتعزيز الصداقة وعلاقات حسن الجوار بين دول المنطقة، وزيادة التفاعل بين القوات البحرية للدول المذكورة.

المصدر: تاس