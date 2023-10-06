الخارجية الروسية: فتح قضايا جنائية ضد 200 من المرتزقة الأجانب حاربوا ضمن قوات كييف

أعلنت موسكو أن أجهزة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية ضد 200 مواطن أجنبي ينتمون لأكثر من 30 دولة، خدموا كمرتزقة في صفوف القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية نشر على موقع الإلكترونيها أنه تم فتح قضايا جنائية ضد مواطنين من أستراليا والأرجنتين وبلجيكا ودول أخرى.

من جهته ذكر روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المسؤول عن جرائم نظام كييف بوزارة الخارجية الروسية، خلال منتدى التعاون الأمني ​​لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المحاكم في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك أصدرت بالاستناد للأدلة التي جمعتها أجهزة التحقيق، أحكاما على أكثر من 100 عسكري أوكراني حضوريا وغيابيا بالسجن لفترات طويلة، بما في ذلك السجن مدى الحياة، بسبب إصدارهم أوامر إجرامية وقتلهم مدنيين.

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وفي وقت سابق، قال إن روسيا تدرس محاكمة نظام كييف وحلفائه الأجانب.

المصدر: RT