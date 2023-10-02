انتقد ألكسي أرستوفيتش، المستشار السابق لمكتب زيلينسكي، عدم تلقي عائلات المرتزقة الأجانب الذين قتلوا في أوكرانيا للمساعدات.

وقال أرستوفيتش: "بالنسبة للمتطوعين الأجانب، لدينا آلاف الآلاف منهم، وهؤلاء ليسوا من بلدان رابطة الدول المستقلة السابقة، الذين يجيدون، على سبيل المثال، اللغة الروسية".

وتابع "هناك الكثير من الأجانب، هناك الكوريون واليابانيون والأمريكيون، إنهم يقاتلون ويموتون".

وأضاف "في الولايات المتحدة، قابلت عائلة متطوع أمريكي مات في أوكرانيا، لديه عائلة، زوجة وطفلان، وزوجته لا تعمل، ولا تحصل الأسرة على أي مساعدة".

وختم قائلا: "هذه قضية حساسة إلى حد كبير، لأن آلاف العائلات في أوكرانيا فقدت أيضا أحد أفراد أسرتها، نحن نفهم أن الشخص كان يمكن أن يبقى في أمريكا، لكنه جاء وضحى بحياته من أجل أوكرانيا".

المصدر: RT